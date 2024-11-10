В рамках 11-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 11-й тур

Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 3:0

Голы: Фернандеш, 17, Кристиансен, 38 (автогол), Гарначо, 82

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:3

Голы: Мурильо, 21 – Исак, 54, Жоэлинтон, 72, Барнс, 83

Тоттенхэм – Ипсвич – 1:2

Голы: Бентанкур, 69 – Смодикс, 31, Дилеп, 43

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Манчестер Юнайтед устроил разгром Лестеру на Олд Траффорд. Главным героем стал Бруну Фернандеш – капитан манкунианцев открыл счет на 17-й минуте, пробив с левого угла штрафной под правую стойку, а на 38-й помог удвоить перевес. Португалец замкнул подачу от Мазрауи, а мяч рикошетом от Кристиансена залетел в ворота.

На 82-й минуте Фернандеш еще и ассист оформил – именно он разогнал контратаку и отдал пас на Гарначо, а тот с дистанции закрутил мяч в дальнюю девятку. 3:0 Этот гол стал последним во встрече и последним под руководством Рууда ван Нистероя. Далее будет руководить Рубен Аморим, которому придется поднимать МЮ с 13-й позиции.

О третьем месте Ноттингема говорили целую неделю, а Нуну Эшпириту Санту даже признали лучшим тренером предыдущего тура. Команда осталась третьей и в текущем – по крайней мере, до поединка между Челси и Арсеналом. А вот 3-матчевая серия побед "лесников" подошла к концу, завершившись на домашке с Нюкаслом.

Хозяева даже открыли счет, ведя до 54-й минуты, однако затем "сороки" включили пятую передачу. Наиграв на 1,11 ожидаемых голов, они забили трижды – финальный свисток зафиксировал 3:1 в пользу подопечных Эдди Хау. Таким образом, Ньюкасл стал пятой командой АПЛ с 18 очками в активе.

Тоттенхэм мог стать третьим коллективом с 19 очками, но для этого нужно было разбить Ипсвич. Все были уверены в триумфе "шпор" – впрочем, первый тайм шокировал лондонскую публику. Новичок АПЛ отправился на перерыв при счете 0:2 в свою пользу, а Дилеп записал в свой актив гол+пас.

Статистика при этом была равной (и даже с перевесом гостей по xG). Во втором тайме Тоттенхэм ожидаемо повысил обороты – по ударам было 11:2 в пользу хозяев. На 69-й минуте давление вылилось в гол Бентанкура, однако на большее "шпор" не хватило. Финальный свисток зафиксировал сенсационное поражение подопечных Энджи Постекоглу, а Ипсвич одержал свою дебютную победу после возвращения в АПЛ.

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