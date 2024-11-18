"Красные дьяволы" предлагают Наполи обмен Джошуа Зиркзее на Виктора Осимхена, сообщает Calcionapoli24 со ссылкой на Il Mattino.

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МЮ только летом заплатил 42,5 млн евро за форварда Болоньи, но его адаптация в Англии складывается тяжело (один гол за 700 минут на поле). Осимхен вынужденно также сменил клуб – Наполи устроил публичные разборки с бомбардиром и отправил его в Галатасарай на правах аренды. Там нигериец уже успел наколотить 8 голов в 9 матчах.

В контракте Осимхена с Наполи есть пункт о выкупе за 75 млн евро. МЮ готов отдать Зиркзее и доплатить 30 млн, хотя итальянцы предпочитают продажу сугубо за деньги. Зимний трансфер маловероятен, потому что Виктор обещает доиграть сезон в Галатасарае и только летом принимать решение о полноценном переходе.

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