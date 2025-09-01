МЮ продал половину Антони – 100-миллионный провал выпросил возвращение к финалисту еврокубка
Бразильский вингер Антони официально стал игроком Бетиса.
Бетис официально оформил полноценный трансфер бразильского форварда Антони из Манчестер Юнайтед, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Сумма сделки составила 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами. Кроме того, Бетис получил право на 50% от прибыли при возможной перепродаже Антони в будущем.
Возвращение в Бетис стало логичным шагом после успешного сезона в аренде: Антони забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах, помог команде дойти до финала Лиги конференций, где они уступили Челси.
