Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим ожидает усиление, но есть и весомая потеря, информирует пресс-служба клуба.

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Вингер Амад Диалло и центрбек Маттейс де Лигт близки к возвращению. Ожидается, что на следующей неделе они начнут тренировки в общей группе и попытаются попасть как минимум в заявку на первый матч полуфинала ЛЕ против Атлетика (1 мая). А вот Диогу Далот оказался в лазарете из-за травмы икроножной мышцы. Есть риск, что основной правый защитник МЮ больше не сыграет в этом сезоне, пополнив печальную компанию Лисандро Мартинеса и Джошуа Зиркзее.

Напомним, в ближайшем матче "дьяволы" будут гостить на поле Борнмута, но большого значения он не имеет. Подопечным Аморима осталось отмучиться 5 туров в АПЛ, где они занимают унизительную 14-ю строчку турнирной таблицы.

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