Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о долгожданном подписании Брайана Мбеумо. 25-летний нападающий подписал контракт до лета 2030 года. Трансфер обошелся в 75 млн евро, еще почти 7 млн евро Брентфорд сможет получить бонусами. В предыдущем сезоне Брайан забил за "пчел" 20 голов в АПЛ, чем и произвел фурор.

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"Как только я узнал, что у меня есть шанс перейти в Манчестер Юнайтед, я просто был обязан воспользоваться этой возможностью и подписать контракт с клубом моей мечты; командой, футболку которой я носил в детстве.

Я знаю, что у меня хватит духа и характера, чтобы выйти здесь на новый уровень, обучаясь у Рубена Аморима и играя рядом с игроками мирового класса", – отметил Мбеумо.

Ранее Брентфорд продал капитана Нёргора в Арсенал, а главный тренер команды Томас Франк ушел в Тоттенхэм.