Лига Европы 2024/25, 4-й тур

Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0

Голы: Диалло, 50, 77

Лацио – Порту – 2:1

Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 – Эуштакио, 66

Хоффенхайм – Лион – 2:2

Голы: Жандре, 46, Токумчу, 90+6 – Абнер, 66, Ляказетт, 90+4

РФС – Андерлехт – 1:1

Голы: Ндиайе, 90+4 (автогол) – Стройкенс, 85

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Манчестер Юнайтед одержал первую победу в нынешней Лиге Европы. До этого манкунианцы расписали ничьи с Твенте, Порту и Фенербахче, однако в домашке с ПАОКом серия остановилась. Героем стал Диалло, который оформил дубль во втором тайме – его голы и определили финальный счет. 2:0 в пользу "дьяволов"!

Лацио возглавил турнирную таблицу Лиги Европы. Это стало возможным благодаря победе в Риме над Порту, хотя до 90-й минуты счет был ничейным. На гол Романьоли, забитый перед перерывом, ответил Эуштакио. Впрочем, на 2-й компенсированной свежий Педро вколотил второй мяч в ворота портульцев, установив окончательный счет – 2:1!

Лион разделил очки с Хоффенхаймом. Французы приехали в Германию и играли вничью до конца основного времени (голами разменялись Жандре и Абнер), однако на 4-й компенсированной Ляказетт вывел "ткачей" вперед. Казалось, что это победа, однако ровно через две минуты Тохумчу спас зинсхаймцев – 2:2.

Будущий соперник Динамо – РФС – сумел отобрать очки у Андерлехта. Бельгийцы до того одержали три победы подряд и были близки к четвертой. Дрейер на 85-й минуте ассистировал свежему Стройкенсу, чем вывел гостей вперед, однако команда сама же отобрала у себя победу. В компенсированное время латвийцы выгрызли ничью благодаря автоголу Ндиайе. 1:1!

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