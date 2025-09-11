Главный тренер "дьяволов" Рубен Аморим в межсезонье быстро сформировал список лишних футболистов, которых даже отстранили от тренировок. В него попали Рашфорд, Гарначо, Антони, Санчо и Маласия. От первых четырех удалось избавиться, а вот пятый до сих пор на контракте с МЮ.

В топ-чемпионатах трансферное окно давно закрыто, поэтому манкунианцам пришлось искать альтернативы. Они вышли на Эюпспор и договорились об аренде Маласии. Впрочем, голландец хочет сохранить свою нынешнюю зарплату (75 тысяч фунтов в неделю) и не спешит ехать к Тарасу Степаненко, информирует инсайдер Алекс Крук. В Турции окно закрывается 12 сентября, поэтому у всех сторон остается около суток, чтобы решить ситуацию.

Напомним, три года назад МЮ покупал Маласию у Фейеноорда за 15 млн евро. Левый защитник отыграл за "дьяволов" 47 матчей, результативными действиями не отличался. Тайрелл пропустил весь сезон 2023/24 из-за загадочной травмы, после которой серьезно деградировал.

