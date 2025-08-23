"Красные дьяволы" начали активные переговоры с Антверпеном по 23-летнему Сенне Ламменсу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Юнайтед готов продать Антони – провальную звезду хочет подхватить Моуринью

Позиция вратаря уже давно является одной из самых проблемных в МЮ. Андре Онана постоянно допускает грубые ляпы, а его дублер Алтай Байындыр также не вызывает доверия ("привез" гол в первом же матче АПЛ против Арсенала). Ламменс же заметно прогрессирует в последние сезоны, получив статус "нового Куртуа". Ожидается, что Антверпен попросит за своего голкипера около 20 млн евро.

Напомним, бельгийский клуб пересекался с Шахтером в группе ЛЧ 2023/24, проиграл оба матча "горнякам" и занял последнее место. Правда, тогда Ламменс еще был запасным и не выходил против дончан.

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Дёкереш провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"