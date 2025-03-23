Английский клуб попытается подписать 24-летнего футболиста во время летнего трансферного окна, сообщает Todofichajes. Манкунианцы хотят усилить конкуренцию на левом фланге атаки, ведь после ухода Маркуса Рашфорда в Астон Виллу там остался лишь Алехандро Гарначо.

Конкуренту Мудрика указывают на дверь – Челси готовит масштабную распродажу звезд летом

Манчестер Юнайтед будет готов приобрести украинца за сумму около 40-50 миллионов евро, однако окончательное решение о возможном трансфере Мудрика должен принять главный тренер клуба Рубен Аморим.



Напомним, в декабре 2024 года Михаил Мудрик был отстранен от матчей и тренировок Челси из-за проваленного теста на допинг. По информации СМИ, в организме футболиста обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Ранее сообщалось, что сторона игрока хочет открыть допинг-пробу В.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел 15 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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