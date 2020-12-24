Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани стал героем поединка, однако в то же время и антигероем одного из эпизодов.

Манчестер Юнайтед одолел Эвертон (2:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги и пробился в полуфинал, где сыграет с Манчестер Сити.

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Героем этого поединка признали Кавани, который забил первый гол МЮ на 88 минуте. Однако, до этого уругваец в дебюте второго тайма неоднозначно отличился – Эдинсон схватил Ерри Мину за шею, после чего тот моментально упал на газон. Правда, все происходило в обоюдной борьбе. Арбитр этот эпизод проигнорировал.

К слову, в Премьер-лиге Манчестер Юнайтед идет одним из лидеров – третья ступень и 5-очковое отставание от первого Ливерпуля.

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