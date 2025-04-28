Шотландец был любимцем фанатов Манчестер Юнайтед и самого сэра Алекса Фергюсона, но прошлым летом его продали на юг Италии за 30 млн евро. Эрик Тен Хаг хотел более "интеллектуального" игрока в центр поля.

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Нидерландца выбросили с Олд Траффорд еще в октябре из-за провальных результатов, а Мактоминай расцвел под руководством Антонио Конте. В 32 матчах сезона новичок Наполи оформил 12 голов и 4 ассиста. Благодаря вчерашнему дублю в ворота Торино Скотти уже стал самым результативным шотландцем в рамках одного розыгрыша Серии А. "Мактерминатор" в чемпионате настрелял 11 голов, побив рекорд легендарного Дениса Лоу, который в своей единственной кампании за Торино (1961/62) ограничился 10 точными ударами. К сожалению, обладатель "Золотого мяча-1964" умер в январе этого года и уже не может порадоваться за земляка...

11 - #McTominay scored 11 goals in the current league, more than any other ?????? player in a single Serie A campaign (overtaken Law in 1961/62); before him, the last ?????? midfielder able to score 10+ goals in a single Big-5 campaign was Charlie Adam in 2010/11 (12, Blackpool). Royal. pic.twitter.com/CUQnQjF4J0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025

Еще одна особенность Мактоминая – умение "открывать" матчи. 7 его голов забиты при счете 0:0. Простой и эффектный стиль шотландца нередко позволяет Наполи проламывать редуты соперников-аутсайдеров.

Партенопейцы не проигрывают уже 2 месяца и вышли в лидеры Серии А, воспользовавшись осечками Интера. За 4 тура до финиша команда Конте имеет 3 очка запаса. У 28-летнего Мактоминая есть реальный шанс на первый чемпионский титул в карьере. Скотти явно мечтал о таком достижении с МЮ, но родной клуб продолжает вязнуть в болоте, меняя модных тренеров и попсовых звезд за 100 млн евро.

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