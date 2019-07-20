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Манчестер Юнайтед – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча Международного кубка чемпионов

19:02 46 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча Международного кубка чемпионов
Манчестер Юнайтед - Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча 20.07.2019

Манчестер Юнайтед победил Интер в первом туре Международного кубка чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед – Интер на "Футбол 24".

 

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Интер – 1:0

Гол: Гринвуд, 76

Судьбу матча 1-го тура Международного кубка чемпионов решил единственный гол. Его автором стал молодой нападающий манкунианцев Мейсон Гридвуд на 75-й минуте игры, которая проходила в Сингапуре.

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К слову, в составе Манчестер Юнайтед на поле вышел Поль Погба, которого активно сватают в мадридский Реал. Отметим, что трансферное окно в АПЛ закроется уже 8 августа – после этого клубы элитного английского дивизиона смогут только продавать игроков за границу или в низшие лиги.

Следующий поединок Международного кубка чемпионов подопечные Сульшера проведут 25 июля против Тоттенхэма. Интер днем ​​ранее сыграет с Ювентусом.

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