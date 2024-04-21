Из-за травм “дьяволы” потеряли еще трех игроков перед полуфиналом Кубка Англии против Ковентри. Это Мейсон Маунт, Софьян Амрабат и Вилли Камбвала, сообщает Manchester Evening News.

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МЮ пересек сюрреалистическую отметку в 60 разных повреждений за сезон. У Тен Хага остался единственный здоровый "настоящий" центрбек – Харри Магуайр. Против Ковентри придется опускать ниже Каземиро или давать шанс кому-то из юниоров, которых довызвали для заполнения заявки. Игра состоится 21 апреля, начало в 17:30 по киевскому времени.

В "лазаретном рекорде" МЮ заметную роль сыграл Маунт, за которого летом отдали Челси 60 млн фунтов. Хавбек постоянно ломается и забил всего один гол в 12 матчах АПЛ. На этот раз Маунт продержался 50 игровых минут с пяти выходов на замену и снова вылетел.

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