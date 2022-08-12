МЮ хотел обменять Роналду в Ювентус – ответ туринцев был категоричен
Манчестер Юнайтед пытался использовать Криштиану Роналду для своих трансферных целей.
"Красные дьяволы" предлагали Ювентусу обменять португальца на полузащитника Адриена Рабьо, информирует корреспондент RaiSport Паоло Паганини.
"Роналду? Ему 38 лет": Перес высмеял просьбу вернуть легенду в Реал
Туринцы ответили категорическим отказом, ведь сами только год назад избавились от требовательной звезды. Переговоры с МЮ по Рабьо продолжились, но уже сугубо в направлении денежной компенсации. Контракт француза завершается через год, как и у Роналду с "красными дьяволами".
А вот Жорже Мендеш и дальше будет искать участника ЛЧ для Криша. 37-летний форвард не изменил свое мнение, надеясь покинуть Олд Траффорд до конца трансферного окна.
Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду