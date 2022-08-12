"Красные дьяволы" предлагали Ювентусу обменять португальца на полузащитника Адриена Рабьо, информирует корреспондент RaiSport Паоло Паганини.

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Туринцы ответили категорическим отказом, ведь сами только год назад избавились от требовательной звезды. Переговоры с МЮ по Рабьо продолжились, но уже сугубо в направлении денежной компенсации. Контракт француза завершается через год, как и у Роналду с "красными дьяволами".

А вот Жорже Мендеш и дальше будет искать участника ЛЧ для Криша. 37-летний форвард не изменил свое мнение, надеясь покинуть Олд Траффорд до конца трансферного окна.

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