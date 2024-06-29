Манчестер Юнайтед рассматривает возможность трансфера защитника Баварии Маттейса де Лигта, сообщает The Athletic.

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Переговоры между клубами еще не начаты, но отмечается, что Маттейс де Лигт стал конкретной трансферной целью для МЮ. Ожидается, что цена трансфера де Лигта составит около 50 миллионов евро.

К слову, Де Лигт выступает за Баварию с июля 2022 года, с тех пор, как он перешел из Ювентуса за 67 миллионов евро. Его соглашение с немецким клубом действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне 24-летний игрок сыграл 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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