Руководству Манчестер Юнайтед предложили три варианта:

– косметическое обновление зрительских мест и корпоративных зон;

– реконструкция трибуны сэра Бобби Чарльтона, которая позволит расширить вместимость стадиона до 80 тысяч;

– снос Олд Траффорд и строительство нового стадиона вблизи.

Если боссы клуба выберут третий вариант, то будут вынуждены потратить 1,5 млрд фунтов, сообщает Daily Mail. Новая сверхсовременная арена МЮ может стать самой дорогой в мире. Сейчас первенство удерживает стадион Тоттенхэма (1,1 млрд фунтов), но за последние годы цена на строительные материалы сильно выросла. К тому же, как отмечает источник, стоимость строительства выросла из-за мировой неопределенности, вызванной вторжением России в Украину.

Приоритетным для Манчестер Юнайтед выглядит второй вариант с расширением трибуны сэра Бобби Чарльтона. Такая реконструкция обойдется в 400 миллионов фунтов. Клубу не придется закрывать стадион и терять деньги на билетах.

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