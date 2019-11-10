МЮ дома переиграл Брайтон, Вулверхэмптон одолел Астон Виллу: 12-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 12-го тура АПЛ. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 2019/2020, 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1

Голы: Перейра, 17, Проппер, 19 (аг), Рашфорд, 66 – Данк, 64

Вулверхемптон – Астон Вілла – 2:1

Голы: Невеш, 41, Хименес, 84 – Трезеге, 90+2

МЮ на своем поле принимал Брайтон. Уже на 17-й минуте подопечные Сульшера повели в счете благодаря голу Перейры – помог незначительный рикошет, который дезориентировал голкипера и тот даже не шелохнулся после удара Андреаса. А через две минуты Проппер в сутолоке у ворот ненароком отправил мяч в собственные ворота – 2:0 после первого тайма. После перерыва Данк один мяч отыграл, замкнув подачу с углового, однако МЮ почти сразу ответил голом Рашфорда.

В другом воскресном матче Астон Вилла встречалась на выезде с Вулверхемптоном. В конце первой половины "волки" повели в счете усилиями Моутинью и Невеша – первый неожиданно разыграл штрафной вблизи ворот, а второй в касание пробил точно в угол. Во втором тайме хозяева удвоили свое преимущество – Хименес завершил проход Траоре через все поле точным ударом из пределов штрафной. Трезеге один мяч отыграл, но на большее гостей не хватило – 2:1.

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