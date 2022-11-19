Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал рассматривают трансфер 28-летнего нидерландца на зимнее окно, сообщает Sport.es.

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Барселона надеялась избавиться от Депая и его зарплаты еще прошлым летом, хотя его контракт рассчитан до июня 2023-го. На форварда претендовал Ювентус, но договориться не удалось. В первой половине сезона Мемфис наиграл жалкие 130 минут и забил один гол, поэтому его статус "изгнанника" в команде Хави никоим образом не изменился.

В январе бесплатный форвард качественного уровня может потребоваться многим клубам АПЛ. Впрочем, никаких переговоров Депая с вышеупомянутым трио не будет до завершения чемпионата мира. Звезда сборной Нидерландов намерен проявить себя на Мундиале и существенно повысить свою ценность перед открытием трансферного окна.

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