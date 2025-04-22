Топ-клубы Европы активно следят за форвардом Боруссии Сергу Гирасси, сообщает Sky Sports Germany.

Челси поборется с Наполи за лучшего бомбардира ЛЧ – он сделал хет-трик в ворота Барселоны и забивал Шахтеру

Среди них Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал и Челси. Игрок пока не желает покидать Дортмунд, однако в его контракте есть пункт о выкупе, которым могут воспользоваться заинтересованные команды.

Гирасси является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне 2024/25. В его активе 13 голов Боруссии Дортмунд в текущем розыгрыше, в частности хет-трик в ворота Барселоны в четвертьфинальном противостоянии.

Добавим, что гвинейский форвард перешел в стан "шмелей" летом 2024 года из Штуттгарта. 29-летний нападающий сыграл в 41 матче в текущем сезоне, забив 29 голов и сделав 8 ассистов во всех турнирах.

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