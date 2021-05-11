Манчестер Юнайтед принимает Лестер в рамках 26 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Лестер стартует в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Setanta Sports Ukraine. Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед решил все задачи в чемпионате, гарантировав себе место в топ-4 АПЛ. Поэтому Уле Гуннар Сульшер в рамках плотного календаря обратился к тотальной ротации. В стартовом составе "дьяволов" впервые появился Амад Диалло. А абсолютным дебютантом во взрослой команде МЮ сегодня стал Антони Эланга – 19-летний шведский вингер.

Таким выбором состава Сульшер не только дал отдых своим лидерам, но и помог Лестеру, который отчаянно борется за Лигу чемпионов. И, соответственно, "насолил" Ливерпулю, который является главным конкурентом Лестера в битве за 4 место АПЛ ("скаузеры" отстают на 6 очков, имея игру в запасе).

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уильямс, Байли, Туанзебе, Теллес – Матич, ван де Беек – Амад, Мата, Эланга – Гринвуд.

Запасные: Уан-Биссака, Кавани, Линделеф, Мактоминей, Погба, Рашфорд, Фернандеш, Хендерсон, Шоу.

Лестер: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджю – Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас – Перес – Ихеаначо, Варди.

Запасные: Амарти, Масванхизе, Менди, Маддисон, Перейра, Прат, Уорд, Фукс, Чаудри.

Англійська класика всіх часів, зіткнення філософій у Лондоні та Берлінська битва pro modern football: топ-матчі мідвіку