Мэр Рима назвала стоимость нового стадиона Ромы – сумма впечатляет

Рома планирует построить новый клубный стадион, а мэр Рима Вирджиния Раджи назвала стоимость арены.

"Стадион будет построен. Наши предложения приняли и мы уверены, что они будут соответствовать высоким стандартам окружающей среды.

Тоттенхэм переедет на новый стадион минимум в апреле

Участок, была выделена для построения арены, подходит. Также должна быть структура, которая сможет обслуживать не только машины.

Мы планируем инвестировать 1 млрд евро за следующие 3 года. Эти отдельные обзоры свидетельствуют о том, что мы поддерживаем проект", – сказала Раджи La Verita.

Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів