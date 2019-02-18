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Мэр Рима назвала стоимость нового стадиона Ромы – сумма впечатляет

21:37 90 Читати українською
Мэр Рима назвала стоимость нового стадиона Ромы – сумма впечатляет
Проект нового стадиона Ромы / USTODAY

Рома планирует построить новый клубный стадион, а мэр Рима Вирджиния Раджи назвала стоимость арены.

"Стадион будет построен. Наши предложения приняли и мы уверены, что они будут соответствовать высоким стандартам окружающей среды.

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Участок, была выделена для построения арены, подходит. Также должна быть структура, которая сможет обслуживать не только машины.

Мы планируем инвестировать 1 млрд евро за следующие 3 года. Эти отдельные обзоры свидетельствуют о том, что мы поддерживаем проект", – сказала Раджи La Verita.

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