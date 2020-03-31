Мэр Лондона обратился за помощью к Челси, Арсеналу, Тоттенхэму и еще 7-ми местным клубам

Челси и Арсенал также получили просьбу о помощи / Фото из открытых источников

Глава английской столицы попросил помощи в борьбе с COVID-19 у футбольных клубов.

Мэр Лондона Садик Хан направил письмо всем лондонским футбольным клубам с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. В своем обращении он попросил Арсенал, Брентфорд, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Куинз Парк Рейнджерс, Миллуолл, Тоттенхэм, Чарльтон, Челси и Фулхэм позволить своему медперсоналу работать в больницах во время пандемии коронавируса, предоставить стадионы и жилые помещения для сотрудников Министерства охраны здоровья и врачей, чтобы те были как можно ближе к временным госпиталям.

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"Я не отношусь к таким просьбам легкомысленно и осознаю, что это большой вопрос в это сложное и неопределенное время для многих лондонских футбольных клубов. Однако я четко понимаю, что мы все должны объединиться и сделать все возможное, чтобы защитить жизни лондонцев", – цитирует Хана издание The Guardian.

К слову, в Великобритании по состоянию на 31 марта смертельной болезнью инфицировано 25 474 человека, зафиксировано 1793 летальных случая.

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