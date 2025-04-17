После провального ответного матча 1/4 ЛЧ против Арсенала “бланкос” получили много критики в свой адрес. Досталось королевскому клубу не только от простых болельщиков, но и испанских власть имущих.

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"Реал Мадрид думал, что, подписав много темнокожих игроков, те сделают разницу в физике в важных матчах. Но это означает, что они не имеют никакого представления ни о футболе, ни о легкой атлетике", – написал мэр города Оренсе Гонсало Перес Хакоме в Х.

Комментарий одиозного политика быстро стал вирусным, набирая лайки и репосты. Многие фанаты "бланкос" высказывали претензии к темнокожим игрокам Реала, в частности к Винисиусу, который неоднократно становился объектом расистских скандалов.

Напомним, что после поражения от Арсенала со счетом 1:5 по сумме двух матчей, "сливочные" покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала. Теперь королевский клуб сосредоточится на финале Кубка Короля и борьбе за победу в Ла Лиге против Барселоны.

Que el @realmadrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) April 16, 2025

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