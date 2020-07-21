Мэйтленд-Найлс может оказаться в Брайтоне

Хавбек "канониров" может сменить клубную прописку в межсезонье, сообщает Evening Standard.

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В услугах Мэйтленда-Найлс заинтересован Брайтон. Сам 22-летний англичанин готов сделать новый карьерный шаг, поскольку желает иметь стабильную игровую практику. Полузащитник имеет еще 3 года по контракту с Арсеналом.

В нынешнем сезоне Эйнсли Мэйтленд-Найлс провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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