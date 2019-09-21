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Мэддисон жестко ответил на критику своего стиля со стороны СМИ – Линекер поддержал юного англичанина

21 сентября 23:35 28 Читати українською
Мэддисон жестко ответил на критику своего стиля со стороны СМИ – Линекер поддержал юного англичанина
Джеймс Мэддисон / Reuters

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон резко отреагировал на критическую заметку относительно своего стиля в английской газете The Sun.

70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон
 
Харри Кейн 29’
29’ Харри Кейн
70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон

Накануне матча 6-го тура АПЛ Лестер – Тоттенхэм издание The Sun высмеяло Джеймса Мэддисон за его рюкзак.

Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Сумасшедшая покупка. Звезда Лестера Джеймс Мэддисон прибыл на матч против Тоттенхэма с ужасным рюкзаком Louis Vuitton стоимостью 6,500 фунтов", – говорится в заголовке материала.

"Думаю, было бы хуже, если бы я прибыл на матч, держа в руках газету The Sun", – насмешливо ответил Мэддисон в своем твиттере. Ответ полузащитника оценил и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который в своем твиттере опубликовал два эмодзи аплодисментов.

Напомним, Лестер одержал волевую победу над Тоттенхэмом (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Ньюкасл и Брайтон сыграли вничью, Эвертон уступил Шеффилду, Тоттенхэм проиграл в Лестере: 6-й тур АПЛ, матчи субботы

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Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон Лестер Сити - Тоттенхэм Лестер Сити Лестер Сити Англия Гари Линекер
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