Мэддисон жестко ответил на критику своего стиля со стороны СМИ – Линекер поддержал юного англичанина

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон резко отреагировал на критическую заметку относительно своего стиля в английской газете The Sun.

Накануне матча 6-го тура АПЛ Лестер – Тоттенхэм издание The Sun высмеяло Джеймса Мэддисон за его рюкзак.

Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Сумасшедшая покупка. Звезда Лестера Джеймс Мэддисон прибыл на матч против Тоттенхэма с ужасным рюкзаком Louis Vuitton стоимостью 6,500 фунтов", – говорится в заголовке материала.

"Думаю, было бы хуже, если бы я прибыл на матч, держа в руках газету The Sun", – насмешливо ответил Мэддисон в своем твиттере. Ответ полузащитника оценил и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который в своем твиттере опубликовал два эмодзи аплодисментов.

Напомним, Лестер одержал волевую победу над Тоттенхэмом (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.

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