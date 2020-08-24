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Мэддисон продлил контракт с Лестером – на хавбека охотились Реал и Манчестер Юнайтед

20:58 - Читати українською
Мэддисон продлил контракт с Лестером – на хавбека охотились Реал и Манчестер Юнайтед
Джеймс Мэддисон / ФК Лестер

Английский Лестер продолжил сотрудничество с ведущим игроком команды.

Джеймс Мэддисон далее будет выступать за Лестер. "Лисы" эффектным видео сообщили о переподписание контракта в своем Твиттере.

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Новое соглашение рассчитано на 4 года. К слову, хавбеком интересовались ведущие европейские гранды, в частности Реал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, Джеймс Мэддисон дебютировал за Лестер в августе 2018 года. В прошлом сезоне 23-летний хавбек провел 38 матчей за "лис" во всех турнирах, отличился девятью голами и четырьмя ассистами.

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