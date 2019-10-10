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Мэддисон не поможет Англии в матчах с Чехией и Болгарией

13:19 9 Читати українською
Мэддисон не поможет Англии в матчах с Чехией и Болгарией
Джеймс Мэддисон / Reuters

Ведущий полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон пропустит октябрьские поединки сборной Англии.

 

Молодой хавбек вылетел на период международной паузы из-за болезни, сообщает официальный твиттер сборной.

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Конкретной информации относительно проблем Мэддисона со здоровьем пока нет. Полузащитник ярко начал сезон 2019/20 и мог дебютировать за "Трех львов" в октябрьских матчах сборной – против Чехии (11 октября) либо Болгарии (14 октября). Однако, теперь дебют 22-летнего воспитанника Ковентри откладывается.

В нынешнем сезоне Джеймс Мэддисон провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-2020 Англия Англия Лестер Сити Лестер Сити Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон Чехия - Англия Болгария - Англия
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