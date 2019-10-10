Мэддисон не поможет Англии в матчах с Чехией и Болгарией

Ведущий полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон пропустит октябрьские поединки сборной Англии.

Молодой хавбек вылетел на период международной паузы из-за болезни, сообщает официальный твиттер сборной.

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Конкретной информации относительно проблем Мэддисона со здоровьем пока нет. Полузащитник ярко начал сезон 2019/20 и мог дебютировать за "Трех львов" в октябрьских матчах сборной – против Чехии (11 октября) либо Болгарии (14 октября). Однако, теперь дебют 22-летнего воспитанника Ковентри откладывается.

В нынешнем сезоне Джеймс Мэддисон провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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