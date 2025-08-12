Нападающий Алехандро Гарначо поставил жесткое требование Манчестер Юнайтед, пытаясь ускорить свой переход в Челси. 21-летний аргентинец четко дал понять, что не видит своего будущего в Манчестере, а лондонский клуб является его приоритетным направлением.

Челси согласовал контракт со звездой Манчестер Юнайтед, который будет играть на позиции Мудрика

Как сообщает GOAL, послание Гарначо к Манчестер Юнайтед максимально прямое: либо клуб согласовывает трансфер в Челси, или он проведет следующие 12 месяцев на скамейке запасных, ожидая своего шанса на выход.

Еще недавно Гарначо считался одним из самых перспективных талантов Манчестер Юнайтед, однако переломным моментом стал финал Лиги Европы в мае. Тогда он остался в запасе, а главный тренер Рубен Аморим прямо сказал искать новый клуб. С тех пор он готовился к уходу, и, по информации источника, именно Челси готов дать ему новый шанс.

Лондонцы уже согласовали личные условия с Гарначо, осталось лишь договориться о сумме трансфера. Изначально Манчестер Юнайтед оценил форварда в 82 миллиона евро, но теперь снизил требование до около 59 миллионов евро, чтобы сделку можно было закрыть. Переговоры между клубами ускорились, а руководство Челси хочет завершить подписание до закрытия трансферного окна.

Контракт Гарначо с Манчестер Юнайтед действует до 2028 года.

