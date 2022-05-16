"Эта пауза без официальных матчей затянулась, это неприятно, но на данный момент это не имеет значения. Сейчас важно, чтобы все это мясо, которое идет в нашу страну, выбросить. Чтобы мы могли жить и развиваться.

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Я надеюсь, что все это очень скоро закончится, и УАФ сделает все возможное, чтобы футбол в Украине возобновился. Если нельзя будет восстановить чемпионат Украины, нужно давать разрешение выступать за другие клубы. Тогда мы могли бы зарабатывать деньги и помогать выбросить эту нечисть из нашей страны.

По финансам сейчас не хочу говорить. Свои сбережения есть, но к сожалению, еще не все получили от клуба, что сумели заработать до войны. Сейчас зарплату нам не платят. Были обещания, что заработанное до войны будет выплачено, но, когда это будет сделано – никто не знает. По поводу приостановки наших контрактов – с нами никто не говорил, я так понимаю, что они продолжают действовать", – сказал Билык в комментарии FanDay.

Напомним, в сезоне 2021/22 голкипер провел за Александрию 18 матчей, в которых пропустил 16 голов. Еще в 7 поединках он отстоял "на ноль".

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