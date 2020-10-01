Украинский полузащитник Сергей Мякушко подписал контракт с командой Подбескидзе, сообщает официальный сайт польского клуба.

Мякушко покинул Алькоркон

Экс-игрок Карпат заключил с новым клубом соглашение на год с возможностью продления еще на год.

Напомним, Мякушко недавно покинул испанский Алькоркон, к которому присоединился прошлым летом, но так и не смог себя проявить. Хавбек провел в Сегунде 16 матчей – результативными действиями не отличался. Контракт с Алькорконом предусматривал пункт продолжения сотрудничества еще на три сезона, однако выступления украинца не убедили "гончаров" его активировать.

К слову, в Украине кроме Карпат Сергей успел поиграть за Оболонь, Говерлу и Динамо. Transfermarkt оценивает игрока в 475 тысяч евро.

Подбескидзе после 5 туров чемпионата Польши занимает в турнирной таблице Экстраклясы предпоследнюю строчку, не завоевав в текущем сезоне еще ни одной победы.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля