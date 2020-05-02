Мякушко признался, что больше всего поразило его в Алькорконе

Украинский представитель испанской Сегунды Сергей Мякушко поразмыслил о различиях между Украиной и Испанией.

"Когда пришел сюда – в команде было три вратаря. Один был основным, второй – запасным, а третий – вообще в заявку не попадал. Они на таких максималках тренировались, просто капец.

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Наверное, не видел ни в одном клубе, чтобы три вратаря работали час до тренировки и два после. Это профессионализм. Много пацанов выкладывается в тренажерных залах постоянно до и после тренировок. Стоишь в очереди, чтобы гантельку взять. В Испании много для футбола и футболистов сделано. Элементарно – подушка в автобусе. Мелочи, которые клуб не обязан делать, но они есть для комфорта", – сказал Мякушко на странице программы "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

Напомним, Мякушко перешел в Алькоркон в начале июля 2019 года. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на три. В текущем сезоне украинец провел за крепкого середняка Сегунды 13 матчей во всех турнирах.

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