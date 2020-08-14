Мякушко покинул Алькоркон

Авторитетный портал Transfermarkt сообщает, что 4 августа украинец получил статус свободного агента.

Зозуля получил очередную награду в Альбасете

Мякушко присоединился к Алькоркону прошлым летом, но так и не смог проявить себя в испанском клубе. Хавбек провел 16 матчей в Сегунде без единого результативного действия. Контракт с Алькорконом предусматривал пункт продолжения сотрудничества еще на три сезона, однако такие выступления 27-летнего игрока не убедили "гончаров" его активировать.

Напомним, в Украине Мякушко успел поиграть за такие клубы, как Оболонь, Говерла, Динамо и Карпаты.

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