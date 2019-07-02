Мякушко официально стал игроком Алькоркона

Украинский полузащитник Сергей Мякушко продолжит карьеру в Испании.

Алькоркон, выступающий в испанской Сегунде, объявил о подписании контракта с Сергеем Мякушко.

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Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на три.

Воспитанник киевского Динамо выступал в составе львовской команды с 2017 года и стал лучшим игроком "зелено-белых" в сезоне 2018/19.

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