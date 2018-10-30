Мякушко не ожидал разгрома в игре против Черноморца

Хавбек львовских Карпат Сергей Мякушко поделился впечатлениями от матча против Черноморца, в котором ему удалось оформить дубль.

"Считаю, что результат очень хороший. Мы хотели победить. Однако мы не ожидали, что результат на табло будет именно таким. То, что я дважды забил – это тоже прекрасно.

Черноморец – Карпаты – 0:5 – видео голов и обзор матча

Одесситы неплохо прессинговали на нашей половине поля. Заметно было, что у них есть большое желание победить. Хорошо, что нам удалось забить на первых минутах. Это дало нашей команде уверенность и спокойствие.

Забитые голы хочу посвятить своим родителям и бабушке, у нее недавно был день рождения", – цитирует мякиш официальный сайт Карпат.

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