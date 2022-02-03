Сергей Мякушко не долго оставался без команды после ухода из Миная.

Сергей Мякушко присоединится к Колосу на турецких сборах собрании, сообщает Meta-Ratings.

Безбородько может усилить Колос

Главный тренер коваливцев Ярослав Вишняк ожидает 28-летнего полузащитника в спарринге против черногорского Рудара, который запланирован на 5 февраля. О подписании контракта пока речь не идет.

Недавно Сергей расторг соглашение с Минаем, проведя за закарпатцев всего три матча. В УПЛ Мякушко успел поиграть за Динамо, Карпаты и ряд других клубов.

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