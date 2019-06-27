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"Мякушко и Швед – примеры для наследования", – юный талант Карпат

06:30 5 Читати українською
"Мякушко и Швед – примеры для наследования", – юный талант Карпат
Ростислав Лях / ФК Карпаты

Юный нападающий Карпат Ростислав Лях прокомментировал значимость Марьяна Шведа и Сергея Мякушко.

"Основная команда – это большой прогресс для меня. Сначала было трудно перестроиться из молодежного футбола во взрослый. Однако, тренироваться со старшими партнерами – это однозначно мотивация для меня.

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Сергей Мякушко, Марьян Швед – примеры для наследования. Ежедневно старался учиться у них и перенимать что-то новое. Это не трудно, потому что в Карпатах очень дружный коллектив. Я хотел прогрессировать глядя на них.

Мне было очень приятно в свои 18 быть в заявке на матч первой команды. Буду упорнее работать на тренировках, чтобы в следующих играх получить шанс дебютировать в Премьер–лиге", – цитирует Ляха официальный сайт Карпат.

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Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Ростислав Лях Ростислав Лях Сергей Мякушко Сергей Мякушко
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