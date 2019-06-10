toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Мякушко – лучший игрок УПЛ в мае

12:58 20 Читати українською
Мякушко – лучший игрок УПЛ в мае
Сергей Мякушко / Карпаты

Полузащитник Карпат Сергей Мякушко признан лучшим игроком УПЛ в мае.

Сергей Мякушко набрал в голосовании 41% голосов респондентов, за нападающего Черноморца Арни Вильхьяльмссона отдали свой голос 37% всех опрошенных, третий – Виктор Цыганков, который получил 10%.

Мякушко оценил вероятность своего ухода из Карпат

Заметим, что в голосовании приняли участие более 2600 респондентов, они могли выбрать лучшего среди 8-и предложенных футболистов, сообщает официальный сайт УПЛ.

Волынь – Карпаты: в рапорте арбитра указано, что матч не был завершен – поединок рассмотрит КДК УАФ

К слову, Сергей Мякушко провел в мае 6 матчей за Карпаты в Премьер лиге, в течение которых отличился 5 раз в воротах соперника.

blog_ava
Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу
08:26
432
Теги
Лучший игрок месяца в УПЛ Сергей Мякушко Сергей Мякушко Карпаты Карпаты УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
25
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук