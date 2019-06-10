Мякушко – лучший игрок УПЛ в мае

Полузащитник Карпат Сергей Мякушко признан лучшим игроком УПЛ в мае.

Сергей Мякушко набрал в голосовании 41% голосов респондентов, за нападающего Черноморца Арни Вильхьяльмссона отдали свой голос 37% всех опрошенных, третий – Виктор Цыганков, который получил 10%.

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Заметим, что в голосовании приняли участие более 2600 респондентов, они могли выбрать лучшего среди 8-и предложенных футболистов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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К слову, Сергей Мякушко провел в мае 6 матчей за Карпаты в Премьер лиге, в течение которых отличился 5 раз в воротах соперника.