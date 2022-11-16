Мяч, которым Диего Марадона забил два самых известных гола в истории футбола, был продан за 2 миллиона фунтов стерлингов.

В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года между Англией и Аргентиной форвард Диего Марадона забил два памятных гола. Один - после сольного прохода почти с центра поля, второй – рукой. Впоследствии сборная Аргентины выиграла тот чемпионат мира, одолев в финале ФРГ (3:2).

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Мяч с четвертьфинальной встречи между Аргентиной и Англией был выставлен на аукцион тунисским арбитром той встречи Али Бин Насеру. Как информирует The Guardian, торги начались с 1,4 миллиона фунтов стерлингов, и в конечном итоге достигли 2 миллионов фунтов стерлингов.

Источник также отмечает, что игровая футболка Марадоны с этого матча была продана в мае за рекордные 7,1 миллиона фунтов стерлингов, хотя ожидалось, что она будет стоить всего около 4 миллионов.

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