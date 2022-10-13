Мяч, которым Диего Марадона забил два самых известных гола в истории футбола, выставлен на аукцион.

В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года между Англией и Аргентиной форвард Диего Марадона забил два памятных гола. Как информирует ВВС, мяч с этого матча был выставлен на аукцион. Ожидается, что его продадут за 2,5-3 миллиона фунтов стерлингов.

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Аукцион состоится 16 ноября. Футбольную реликвию продаёт Али бин Нассер, тунисский арбитр, который не заметил, как в случае с первым голом Марадоны в той встрече Диего подыграл себе рукой.

Напомним, что Аргентина победила Англию в той встрече со счётом 2:1. После матча Марадона сказал, что забил первый гол в ворота Питера Шилтона "рукой Бога".

В итоге сборная Аргентины выиграла ЧМ-1986.

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