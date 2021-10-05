"Рад снова быть в сборной. У нас остаются хорошие шансы в квалификации и наша цель – стать участниками чемпионата мира.

"Украина – действительно качественная команда": хавбек сборной Финляндии знает, как обыграть "сине-желтых"

В национальной команде каждый отдает всего себя и по-другому быть не может. Я еще не смотрел в таблицу, но уже думаю о поединке с Украиной. У нас хорошие результаты, но мяч круглый – поэтому все может случиться. Все требуют очков, впереди интересные матчи", – цитирует Гранлунда официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Напомним, поединок с финами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар