"Мяч круглый – все может случиться": защитник сборной Финляндии опасается подопечных Петракова
Защитник финской команды Албин Гранлунд рад возвращению в сборную и готовится помочь "филинам" в ближайших матчах отбора ЧМ-2022.
"Рад снова быть в сборной. У нас остаются хорошие шансы в квалификации и наша цель – стать участниками чемпионата мира.
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В национальной команде каждый отдает всего себя и по-другому быть не может. Я еще не смотрел в таблицу, но уже думаю о поединке с Украиной. У нас хорошие результаты, но мяч круглый – поэтому все может случиться. Все требуют очков, впереди интересные матчи", – цитирует Гранлунда официальный сайт Федерации футбола Финляндии.
Напомним, поединок с финами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).
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