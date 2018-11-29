Мизин: Матч Динамо и Астаны является решающим в борьбе за первое место в группе

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от матча Лиги Европы.

"У обеих команд по 8 очков в группе и осталось провести два матча, один из которых будет лобовым 29 ноября. Тот, кто выиграет в Астане, то будет главным фаворитом на первое место в группе. Хотя все, конечно, может и решиться в последнем туре группового турнира.

Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Игроки Динамо должны переключиться и уже сосредоточиться на Астане, забыв игру в Александрии. Но теперь у динамовцев должна быть двойная мотивация на игру – реабилитироваться за упущенную победу в Киеве над Астаной и за проигранный матч Александрии.

Нестабильность Динамо обусловлена ​​тем, что в команде сейчас молодое поколение футболистов. Всего несколько легионеров, а остальные ребята, молодые воспитанники клуба, из академии. Поэтому им присуща нестабильность, где нехватка мастерства и отсутствие опыта. Но, на мой взгляд, Александр Хацкевич надо дать время, доверять, чтобы он строил новую команду. Тогда будет потом и результат", – сказал Мизин порталу Команда 1.