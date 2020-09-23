Японец вышел на поле в возрасте 53 года 210 дней и обновил свой же рекорд среди самых пожилых профессиональных игроков в истории японского футбола, сообщает Opta.

В чемпионате Монголии появился самый старый футболист в мири – 54-летний ветеран не играл 24 года

При этом, выход на поле в 2020 году позволил ему установить уникальное достижение – он стал первым футболистом, который умудрился поиграть в 5 различных десятилетиях.

Интересно, что Миура не является самым возрастным в истории – недавно его рекорд был побит Хандсуреном Оюнбилегом из чемпионата Монголии.

Кадзуеси Миура – самый старый футболист мира. Как стать первой звездой чемпионата Японии и не потерять мотивацию в 53

53 - Kazuyoshi Miura set a record as the oldest player ever to play in J1 with his appearance against Kawasaki Frontale today (53 years, 210 days). King. pic.twitter.com/o5ikGhUnTo — OptaJiro (@OptaJiro) September 23, 2020