Миура сыграл в матче чемпионата Японии в 53-летнем возрасте – он может похвастаться уникальным достижением
Нападающий Йокогамы Кадзуёси Миура продолжает удивлять своим футбольным долголетием.
Японец вышел на поле в возрасте 53 года 210 дней и обновил свой же рекорд среди самых пожилых профессиональных игроков в истории японского футбола, сообщает Opta.
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При этом, выход на поле в 2020 году позволил ему установить уникальное достижение – он стал первым футболистом, который умудрился поиграть в 5 различных десятилетиях.
Интересно, что Миура не является самым возрастным в истории – недавно его рекорд был побит Хандсуреном Оюнбилегом из чемпионата Монголии.
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