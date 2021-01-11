Форвард японского клуба Кадзуйоси Миура еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Йокогама на своем официальном сайте объявила о продолжении сотрудничества с одним из старейших игроков планеты – Кадзуйоси Миурой.

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Новый контракт форварда рассчитан до конца 2021-го. Для Миуры, которому 26 февраля исполнится 54 года, этот сезон будет 36-м в карьере футболиста. К слову, в сентябре прошлого года Кадзуйоси стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Японии.

Интересно, что Миура не является самым возрастным в истории футбола – недавно его рекорд был побит Хандсуреном Оюнбилегом из чемпионата Монголии.

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