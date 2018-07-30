Митрович стал полноценным игроком Фулхэма

Нападающий Александар Митрович подписал полноценный контракт с лондонским Фулхэмом.

Фулхэм на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-форварда Ньюкасла Александара Митровича.

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Контракт рассчитан на 5 лет. Ранее серб выступал за "коттеджеров" на правах аренды и помог им пробиться в АПЛ.

Кроме форварда клуб подписал игроков Ниццы Жана-Мишеля Сери и Максима Ле Маршана, а также хавбека Боруссии Д Андре Шюррле.

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