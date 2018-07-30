toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Митрович стал полноценным игроком Фулхэма

20:43 23 Читати українською
Митрович стал полноценным игроком Фулхэма
Александар Митрович / ФК Фулхэм

Нападающий Александар Митрович подписал полноценный контракт с лондонским Фулхэмом.

Фулхэм на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-форварда Ньюкасла Александара Митровича.

Зинченко не перейдет в Фулхэм: клуб нашел замену украинцу

Контракт рассчитан на 5 лет. Ранее серб выступал за "коттеджеров" на правах аренды и помог им пробиться в АПЛ.

Кроме форварда клуб подписал игроков Ниццы Жана-Мишеля Сери и Максима Ле Маршана, а также хавбека Боруссии Д Андре Шюррле.

Тоттенхэм будет принимать Фулхэм на Уэмбли

Теги
Трансферы Александр Митрович Александр Митрович Трансферы Чемпионата Англии Англия Фулхэм Фулхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
5
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук