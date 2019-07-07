Митрович продлил контракт с Фулхэмом несмотря на выгодные предложения от других команд

Нападающий Александар Митрович продолжит защищать цвета Фулхэма.

Лондонский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с сербом.

Делф может перейти в Эвертон – конкурент Зинченко не имеет шансов в Манчестер Сити после недавних трансферов

Новый контракт Митровича рассчитан до 2024 года. Центрфорвард согласился выступать за "котеджеров" даже в Чемпионшипе, хотя у него были предложения от Саутгемтона, Эвертона и Байера. В прошлом чемпионате Англии страйкер провел 39 матчей и забил 11 мячей.

Напомним, Митрович в составе сборной Сербии является конкурентом Украины в отборе на Евро-2020.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ