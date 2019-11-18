toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Митрович назвал случайным гол Беседина в ворота Сербии

14:50 135 Читати українською
Митрович назвал случайным гол Беседина в ворота Сербии
Александар Митрович / Getty images

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович, отметившийся голом в матче отбора на Евро-2020 с Украиной (2:2), прокомментировал результат поединка.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Мы хорошо контролировали игру, забивали голы. Но Украина забила случайный гол на последних секундах и избежала поражения. Такое случается. Хорошо, что подобное произошло сейчас, а не в более важной встрече.

"Беседин шокировал Маракану". Сербские СМИ – о холодном душе, уроке от своих фанов для украинцев и любви к Шевченко

Мы продемонстрировали тактическую и физическую зрелость. Думаю, команда провела хороший матч, который может послужить толчком для дальнейших успехов", – цитирует Митровича blic.rs.

Добавим, что сборная Сербии, заняв третье место в группе В, не сумела пробиться на Евро-2020. Однако "белые орлы" еще имеют есть шанс пробиться в финальную часть континентального первенства, поскольку выиграли свою группу Лиги наций.

"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із Росією

blog_ava
Сборная Литвы одержала первую домашнюю победу за три года – конец ужасной серии бывшего соперника Украины
06:00
482
Теги
Евро-2020 Сборная Украины Сербия - Украина Украина Украина Александар Митрович Александар Митрович Сербия Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
57
мин
Ирландия
21:45
Дания
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук