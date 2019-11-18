Митрович назвал случайным гол Беседина в ворота Сербии

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович, отметившийся голом в матче отбора на Евро-2020 с Украиной (2:2), прокомментировал результат поединка.

"Мы хорошо контролировали игру, забивали голы. Но Украина забила случайный гол на последних секундах и избежала поражения. Такое случается. Хорошо, что подобное произошло сейчас, а не в более важной встрече.

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Мы продемонстрировали тактическую и физическую зрелость. Думаю, команда провела хороший матч, который может послужить толчком для дальнейших успехов", – цитирует Митровича blic.rs.

Добавим, что сборная Сербии, заняв третье место в группе В, не сумела пробиться на Евро-2020. Однако "белые орлы" еще имеют есть шанс пробиться в финальную часть континентального первенства, поскольку выиграли свою группу Лиги наций.

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