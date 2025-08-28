В рамках плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА 2025/26 было проведено несколько ответных матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2025/26, плей-офф квалификации, ответные матчи

КуПС – Митьюлланд – 0:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Брамаду, 51 (пен), Шимшир, 54

Удаления: Лотйонен, 38 (КуПС)

Сигма Оломоуц – Мальме – 0:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Гудйонсен, 62, Эконг, 90+1

Бранн в большинстве разгромил кипрский АЕК и впервые в истории вышел в Лигу Европы

КуПС после выездного поражения 0:4 от Митьюлланда не имел шансов на проход в Лигу Европы, но и просто порадовать своих болельщиков финны не смогли. Дома они не забили ни одного гола и остались в меньшинстве перед перерывом, а через восемь минут после него датчане вели со счетом 2:0. Именно так ответный матч и завершился.

Митьюлланд шагает в основной этап Лиги Европы. Скандинавских братьев поддержал и шведский Мальме, который победил на выезде чешскую Сигму – 2:0 после разгромной победы в первой встрече. КуПС и Сигма продолжат свой путь в Лиге Европы.

Трубин вышел в основной этап ЛЧ, в шестой раз подряд сыграв без пропущенных голов – Бенфика отправила Моуринью в ЛЕ