В четверг, 24 июля, состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между Митьюлландом и Хибернианом (1:1). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд (первый матч)

Митьюлланд – Хиберниан – 1:1

Голы: Симсир, 72 – Макграт, 7

Митьюлланд считался очень большим фаворитом не только этой встречи, но и в целом всего противостояния. Однако датчане не смогли одержать победу в домашнем матче с Хибернианом, пропустив гол уже на седьмой минуте. Джейми Макграт забил в дебютном матче за Хибз после перехода из Абердина – полузащитник застал вратаря Йонаса Лоссля врасплох своим ударом со штрафного. Как только это случилось, над стадионом датчан появилась радуга.

Александрия потерпела обидное поражение от Партизана – сербские тинейджеры наказали расточителей из Украины

Однако она не была предвестником гостевой победы – добиться успеха шотландцам в этот вечер было не суждено. Араль Симсир сравнял счет аналогичным образом – прямым ударом со штрафного.

Все решится в ответном матче в Шотландии. Неудачник этой пары сыграет с победителем пары Александрия – Партизан.