Митьюлланд Довбика разгромно уступил Брондбю

В матче 35-го тура чемпионата Дании Брондбю дома разбил Митьюлланд (4:1).

Чемпионат Дании, Суперлига, 35-й тур

Брондбю – Митьюлланд – 4:1

Голы: Вильчек, 38, 79, Хедлунд, 45, Тибблин, 64 – Эвандер, 14

Митьюлланд с Довбиком в составе крупно проиграл Брондбю. Эвандер открыл счет в матче на 14-ой минуте, но дальше забивали только игроки Брондбю. Вильчек счет сравнял, Хедлунд перед перерывом вывел хозяев вперед. А во втором тайме Тибблин и еще раз Вильчек установили окончательный счет в матче. Добавим, что Довбик провел на поле 83 минуты и был заменен на Краева.

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После этого матча Брондбю набрал 49 очка и остался на 5 позиции, Митьюлланд с 71 пунктом остался на второй позиции.

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