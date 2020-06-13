"Мистер пенальти" рискует оставить Валенсию без ЛЧ – тренер уничтожил собственного футболиста

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес был раздосадован игрой защитника "летучих мышей" Муктара Диакаби.

Валенсия упустила победу против Леванте на седьмой минуте дополнительного времени, а главным виновником стал именно Диакаби. Защитник совершил ненужный фол, завалив игрока соперника в своей штрафной, а Мелеро реализовал пенальти.

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"Когда Диакаби делает такие же ошибки, которые были и до паузы, это трудно понять, а еще сложнее принять. Всем больно, когда делают ошибки. Его ошибки стоили нам очков, места в плей-офф в Лиге чемпионов. Мы говорили с ним об этом, но он сделал это снова. Мы надеемся, что он этого не повторит", – цитирует Селадеса Mara.

Добавим, что это не первая выходка Диакаби в нынешнем сезоне. В последнем матче, который сыграла Валенсия до паузы, он "привез" два пенальти в матче против Аталанты в Лиге чемпионов. Всего в активе 23-летнего француза в нынешнем сезоне 22 матча во всех турнирах.

После поединка с Леванте Валенсия набрала 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Летучие мыши" сильно осложнили себе борьбу за выход в Лигу чемпионов – после 28-го тура расстояние до четвертой строчки может увеличиться до 6 очков.

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